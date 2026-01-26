IU-Convocatoria reclama reforzar los protocolos municipales ante situaciones de sinhogarismo

Archivo - La edil de IU Oviedo, Cristina Pontón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

IU-Convocatoria por Oviedo ha instado al Ayuntamiento a reforzar los protocolos de intervención y la coordinación con otras administraciones y entidades sociales para garantizar una atención "rápida, eficaz y digna" a las personas en situación de sinhogarismo o extrema vulnerabilidad.

La formación advierte de que las situaciones de pérdida de vivienda o emergencia habitacional "no son hechos aislados", sino reflejo de la necesidad de disponer de un sistema de atención social sólido y bien articulado. IU considera además "útil" contar con un diagnóstico actualizado sobre la magnitud y características del fenómeno, aunque señala que lo más urgente es "activar mecanismos claros desde el primer momento ante cualquier emergencia habitacional".

La concejala Cristina Pontón ha subrfayado que "el Ayuntamiento no puede limitarse a constatar los hechos ni dejar la respuesta únicamente en manos de asociaciones o entidades sociales, a menudo saturadas". Y añade que se necesitan "protocolos actualizados y coordinados que permitan una intervención rápida y digna ante cualquier situación de emergencia social".

Pontón sostiene que disponer de herramientas municipales eficaces y operativas "es esencial" y advierte de que "no se puede aspirar a ser la capitalidad de todo -el deporte, la gastronomía, la cultura- y al mismo tiempo tener personas durmiendo en la calle".

IU-Convocatoria por Oviedo considera que la atención a las personas sin hogar debe ser "una prioridad", con recursos suficientes, planificación y protocolos claros que aseguren una respuesta rápida y coordinada en todo momento.