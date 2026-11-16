IU-Convocatoria reivindica unas cuentas centradas en vivienda, servicios públicos y derechos sociales

Archivo - El portavoz de Convocatoria por Asturias-IU, Xabel Vegas. - CONVOCATORIA - Archivo

OVIEDO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Convocatoria por Asturies-IU, Xabel Vegas, ha defendido este lunes que el proyecto de Presupuestos Generales del Principado para 2027, que ha entrado este lunes en la Junta General, responde a las necesidades de la "mayoría social" y sitúa la vivienda y el refuerzo del Estado del bienestar entre sus principales prioridades.

Vegas ha destacado que las cuentas son "los presupuestos de la vivienda" y ha defendido un modelo que entiende este ámbito "como un derecho y no como una forma de hacer negocio tal y como entienden las derechas".

Según ha explicado, el proyecto presupuestario pretende abordar "el principal problema que sufren los asturianos y las asturianas" y contempla también un refuerzo de los servicios públicos, especialmente en sanidad, educación y derechos sociales.

En materia sanitaria, ha señalado que las cuentas permiten cumplir el compromiso del Gobierno asturiano de reducir las listas de espera y garantizar que las citas de Atención Primaria no se demoren más de 72 horas.

En educación, Vegas ha destacado el cumplimiento del Pacto Asturias-Educa, mientras que en dependencia ha situado como objetivo que el plazo de valoración no supere los 180 días a final de año.

El portavoz de Convocatoria por Asturies-IU también ha acusado al PP de tratar de "boicotear" la tramitación de la Ley de Vivienda mediante "maniobras de filibusterismo político".

Frente a ello, ha asegurado que su formación seguirá planteando "recursos" y "medidas" para hacer frente a la crisis habitacional. "Vamos a seguir poniendo encima de la mesa recursos y poniendo encima de la mesa medidas para paliar la crisis habitacional a la que estamos asistiendo", ha afirmado.