IU critica falta de información del Ayuntamiento de Oviedo sobre proyectos de parques de batería

Archivo - El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo Alejandro Suárez. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

IU-Convocatoria por Oviedo ha expresado este miércoles su "máxima preocupación" por la falta de transparencia del equipo de gobierno municipal en relación con los proyectos de parques de baterías previstos en el concejo, especialmente en el entorno de San Esteban de las Cruces.

La formación ha asegurado que las respuestas recibidas en la Comisión de Urbanismo no han permitido aclarar la situación y que, en algunos casos, han sido "inexistentes" o "poco claras e incompletas", lo que, a su juicio, incrementa la incertidumbre sobre la tramitación de estos proyectos.

IU ha señalado que ha trasladado esta situación al Principado de Asturias y que la llevará también al próximo Pleno municipal, con el objetivo de recabar explicaciones sobre la existencia de solicitudes de soterramiento o modificación de líneas eléctricas, expedientes ambientales y urbanísticos, empresas promotoras y estado administrativo de las iniciativas.

El concejal de la formación, Alejandro Suárez, ha criticado que las respuestas del equipo de gobierno "no hacen sino aumentar la inquietud" y ha afirmado que "todo apunta a movimientos administrativos de enorme relevancia sobre los que el Ayuntamiento no está ofreciendo la transparencia que merece la ciudadanía".

IU sostiene además que el equipo de gobierno no está dando cumplimiento al acuerdo plenario que expresaba el rechazo a este tipo de instalaciones, y reclama que se aclare la posición municipal y las relaciones con las empresas implicadas.