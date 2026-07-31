IU denuncia "podas salvajes" fuera de época en el arbolado de los barrios de Oviedo

Poda de árboles en Oviedo, denunciada por IU. - IU OVIEDO

OVIEDO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo en el Ayuntamiento, Gaspar Llamazares, se ha mostrado este viernes "consternado" por las "podas salvajes" que a su juicio está desarrollándose en los barrios de la ciudad en un contexto de "plena emergencia climática".

En una nota de prensa, Llamazares ha indicado que, después de que se aprobara en el Pleno municipal la elaboración de una Estrategia de Renaturalización para recuperar y fomentar zonas arboladas en Oviedo que generen sombra, este tipo de podas en el "ya exiguo arbolado existente", no tienen "sentido ni justificación alguna".

"Mientras todos los organismos nacionales e internacionales relacionados con la salud pública están insistiendo en la presencia de arbolado y sombra, así como de fuentes y agua en los entornos urbanos por el bien y la salud de las personas, en esta ciudad se están realizando unas podas terciadas fuera totalmente de época y de razón, reduciendo los árboles a su mínima expresión, por no hablar de las formas geométricas ridículas que, afortunadamente, han dejado de verse ya en las capitales modernas y avanzadas", ha aseverado Llamazares.

Ante esta situación, IU ha pedido al Ejecutivo local "seriedad" y ha remarcado que "no pasa nada por tener arbolado frondoso en las aceras ni a la altura de las ventanas" porque "son sombra, son oxígeno, son el mayor generador de salud frente a la polución del tráfico".