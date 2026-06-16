IU denuncia una situación "insostenible" en San Lázaro-Otero y exige al Principado soluciones para el Cano Mata

Archivo - El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez, ha denunciado la situación "límite" que, a su juicio, se vive en el barrio de San Lázaro-Otero, especialmente en el entorno del albergue Cano Mata, y ha exigido al Principado de Asturias una respuesta "inmediata" ante lo que considera el "fracaso" del modelo actual.

El edil ha advertido de un deterioro de la convivencia vecinal, con denuncias reiteradas sobre alteraciones del orden, intervenciones policiales frecuentes y situaciones de vulnerabilidad en la zona, lo que, a su juicio, evidencia el agotamiento de un modelo "con recursos insuficientes y sin planificación adecuada".

IU sostiene que se trata de un problema "estructural, social y sanitario" que afecta tanto a los vecinos como a las personas en situación de exclusión, y ha rechazado que la única respuesta siga siendo la intervención policial o la gestión de la emergencia.

Tras una visita reciente al barrio junto a residentes, Suárez ha señalado que la situación no ha mejorado en los últimos días, sino que se ha agravado en un contexto de "descoordinación administrativa" y falta de voluntad política.

En este sentido, ha responsabilizado al Principado por la "falta de planificación" y la "insuficiencia crónica de recursos", así como por consolidar un modelo de atención que considera "agotado e insuficiente".

Asimismo, ha instado al Ayuntamiento de Oviedo a implicarse de forma más activa, pese a no tener la competencia directa en la gestión del albergue, reclamando un refuerzo inmediato de los servicios sociales municipales y una mayor coordinación con el resto de recursos públicos.

El concejal de la formación Alejandro Suárez ha asegurado que la situación es consecuencia de "años de abandono institucional" y ha defendido la necesidad de una intervención estructural "con recursos suficientes y liderazgo público".