IU emplaza al Ayuntamiento de Oviedo a "liderar" la solución para El Cristo y rechaza "romper gobiernos"

OVIEDO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha defendido este miércoles que el Ayuntamiento de la capital "tiene la función de liderar una exigencia" ante el Principado para desbloquear la actuación en los terrenos el antiguo HUCA en El Cristo y no "provocar una crisis política añadida" a la ya existente.

Llamazares se ha referido así a las declaraciones del concejal Nacho Cuesta, que condicionaba la presencia de IU en el Gobierno regional a la presentación de un cronograma concreto sobre las obras en El Cristo. Según el portavoz municipal, "el grupo sabe que la situación es responsabilidad del Principado, que no resuelve la reubicación del centro de transfusiones como requisito para el reinicio de las demoliciones".

"No hay que romper los gobiernos, hay que lograr que funcionen mejor para abordar y solucionar El Cristo", ha subrayado, reivindicando que "la nuestra es una izquierda sólida que pretende crecer y condicionar gobiernos, no sólo gritar y mucho menos desestabilizar".

En esta línea, Llamazares ha insistido en que "El Cristo lo que necesita es construcción, no destrucción política" y ha propuesto "un frente común cívico y político para desbloquear esta situación", llamando al Ayuntamiento de Oviedo a encabezar ese esfuerzo.