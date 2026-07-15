IU exige explicaciones a Educación por el nombramiento de la dirección del CP Pumarín de Gijón

Archivo - El secretario de Estrategia de IU Asturias, Alejandro Suárez. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Asturias ha exigido este miércoles explicaciones a la consejera de Educación, Eva Ledo, por el proceso de designación de la nueva dirección del Colegio Público Pumarín de Gijón, al considerar que la Consejería se ha apartado del criterio aplicado habitualmente en los centros educativos asturianos al no nombrar al candidato respaldado mayoritariamente por el profesorado.

En una nota de prensa, el secretario de Estrategia de IU Asturias, Alejandro Suárez, ha calificado de "extremadamente grave" la decisión y ha cuestionado que la Consejería la justifique por la búsqueda de un "perfil conciliador", al entender que el aspirante apoyado por el claustro ya contaba con el respaldo de la comunidad educativa.

Asimismo, Suárez ha sostenido que existen "indicios de sesgo ideológico" y ha acusado a Educación de penalizar al candidato por militar en Izquierda Unida, al tiempo que ha reclamado que la consejera explique por qué el Colegio Pumarín constituye una "singularidad inexplicada" respecto al resto de centros del Principado.

IU ha anunciado además que ha registrado una batería de preguntas en la Junta General para aclarar las circunstancias del nombramiento y conocer si se aplicó el mismo criterio que en el resto de colegios asturianos. La formación también ha advertido de que este asunto está dificultando las relaciones entre las fuerzas políticas que sostienen el Gobierno del Principado.