IU exige al ministro de Transportes que deje "la política del tuit" y reclama la supresión del peaje del Huerna

OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización de IU Asturias, María Miranda, ha exigido este jueves al ministro de Transportes, Óscar Puente, que deje "la política del tuit que emplea con otras comunidades gobernadas por el PP y Vox", reclamándole respeto al Gobierno del Principado y a la ciudadanía asturiana, y que deje de "frivolizar" con la supresión del peaje del Huerna, al que ha calificado de "ilegal".

Miranda ha advertido sobre la actitud del ministro hacia el Ejecutivo autonómico. "Esto es un Gobierno de izquierdas lo que hay en esta comunidad autónoma y nos tiene que tratar con respeto", ha concluido.

"Le recomendaría al ministro Óscar Puente que visite Asturias y que escuche y hable con los asturianos y las asturianas, a ver si el problema del peaje del Huerna es un problema menor y estamos nosotros, los políticos de esta comunidad autónoma, desenfocados o lo está él", ha señalado Miranda, que ha instado al ministro a centrarse en su "responsabilidad".

La dirigente de IU ha criticado la "dedicación casi a tiempo completo" de Puente a las redes sociales y le ha instado a "defender los intereses de los asturianos y las asturianas en su competencia como ministro y quitar de una vez el peaje del Huerna, como está haciendo, por cierto, en otras comunidades autónomas".