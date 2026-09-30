IU exige una solución para el club Halterofilia Corredoria

Representantes de IU-Convocatoria, frente a las instalaciones - IU

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRES) -

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha emitido este miércoles una nota de prensa en la que exige una solución para el club Halterofilia Corredoria y denuncia que el Ayuntamiento no le permite visitar las instalaciones inundadas

El grupo municipal reclama una alternativa inmediata, igualdad de trato para todos los clubes y disciplinas deportivas y recuerda que esto ocurre en Oviedo, Ciudad Europea del Deporte

"Exigimos al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo que dé la cara y actúe de inmediato ante los problemas de humedad y entrada de agua que afectan al polideportivo de Ventanielles y al Club de Halterofilia Corredoria", insisten.

"El Ayuntamiento no puede mirar para otro lado. El agua afecta a las instalaciones, al equipamiento y a la posibilidad de entrenar con normalidad. Y esto ocurre, además, en una ciudad que presume de ser Ciudad Europea del Deporte", ha señalado el portavoz de IU, Gaspar Llamazares.

El grupo municipal reclama igualdad de trato para todos los clubes y todas las disciplinas deportivas. "Cuando se inundó el Palacio de los Deportes, la respuesta municipal fue inmediata. En Ventanielles no puede haber problemas de primera y de segunda. La respuesta del Ayuntamiento debe ser igual de diligente, con independencia del club o del deporte afectado", han argumentado.

IU exige que, mientras se habilita y repara el espacio, la Concejalía busque de inmediato otro espacio municipal adecuado para que el club pueda entrenar en condiciones dignas.

La formación destaca además que la halterofilia está creciendo y pone como ejemplo a Inés Conde, integrante del Club de Halterofilia Corredoria y campeona sub-15, que vuelve a afrontar una competición nacional el 24 de este mes de octubre.

"Mientras nuestros deportistas representan a Oviedo y consiguen resultados, el Ayuntamiento tiene que garantizar unas condiciones dignas para entrenar, no dejarlos de lado", señalan. Si el Gobierno municipal no actúa, IU-Convocatoria llevará esta situación al próximo Pleno para exigir una solución.