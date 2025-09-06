IU de Gijón acusa a Foro de convertir el Jardín Botánico en un recinto ferial y critica su gestión

OVIEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana, ha acusado este sábado a Foro de convertir el Jardín Botánico en un "recinto ferial en el que cabe todo, incluidos los coches", tras la presentación este viernes de la nueva flota de vehículos del Real Sporting en dicho espacio.

Suárez Llana ha cuestionado que el Jardín Botánico sea el lugar adecuado para este tipo de actos y ha expresado su preocupación por "la deriva a la que los actuales gestores están sometiendo al Botánico, desatendiendo el cuidado de las colecciones vivas y apostando por una programación que nada tiene que ver con los objetivos del jardín, que son la conservación, la investigación y la divulgación de un patrimonio vegetal y natural único".

El edil ha lamentado además que "en muchas ocasiones las actividades programadas superan los aforos compatibles con la correcta conservación de un espacio como este".

Para el portavoz de IU, la desvinculación del Jardín Botánico del área municipal de Medio Ambiente y su gestión desde la concejalía de Festejos "fue un error que puede salirnos caro". "El Botánico no es un recinto ferial ni de celebración de eventos festivos, es un museo vivo que debe ser cuidado como tal. Y lamentablemente no está siendo así. Lo último ha sido meter coches dentro del jardín, y no sabemos qué va a ser lo próximo", ha concluido.