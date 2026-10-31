IU de Gijón concede el Premio Pasionaria a una obra que reúne 56 testimonios de mujeres sobre la represión franquista

OVIEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Área de la Mujer de Izquierda Unida de Gijón ha concedido el XXXII Premio Pasionaria a la obra colectiva 'Nietas contra el Olvido. Vivencia de la represión franquista', coordinada por Carmen Morente Muñoz y editada por la Universidad de Granada. La publicación reúne 56 testimonios de mujeres descendientes de personas represaliadas durante la dictadura y reconstruye las consecuencias de la represión a través de varias generaciones.

El galardón incluye además una mención especial a Les Candases, ocho trabajadoras de una conservera de Candás que, según recoge la organización, fueron torturadas y arrojadas al mar desde el Cabo Peñas por las tropas franquistas en 1938. El Área de la Mujer de IU Gijón quiere reconocer así su memoria.

Los testimonios incluidos en el libro corresponden a nietas, bisnietas y sobrinas nietas de personas represaliadas de distintos territorios del Estado. Sus relatos reconstruyen las historias familiares y la transmisión de la memoria a través de abuelas, madres y otras mujeres del entorno, así como las consecuencias de la represión en generaciones posteriores.

La coordinadora del Área de la Mujer de IU Gijón, Aridane Cuevas, ha señalado que la publicación cobra especial importancia ante el "auge del revisionismo histórico y el negacionismo". A su juicio, la obra constituye "una forma de devolver la dignidad a las mujeres que sufrieron la represión y la dictadura franquista", además de contribuir a romper los silencios que han marcado a sus familias.

Carmen Morente recogerá el premio en un acto abierto al público que se celebrará el miércoles 2 de diciembre, a las 19.00 horas, en el salón de actos de la Antigua Escuela de Comercio.