IU Gijón defenderá en el próximo Pleno un plan de conservación del patrimonio hidráulico

GIJÓN, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Izquierda Unida llevará al Pleno del próximo 11 de febrero un ruego para solicitar al Gobierno municipal la elaboración de un plan de mantenimiento y conservación del patrimonio hidráulico del concejo.

El concejal Alejandro Farpón subraya la importancia histórica, etnográfica y paisajística de elementos como fuentes, abrevaderos, lavaderos y molinos, muchos de ellos en abandono desde el siglo XX. "Su conservación es clave para preservar su valor paisajístico y el conocimiento sobre la vida y los usos tradicionales del agua", afirma en una nota de prensa.

La iniciativa también contempla la puesta en marcha de acciones divulgativas y educativas para dar a conocer el patrimonio hidráulico, incluyendo su incorporación en la programación anual de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular.

IU señala que el control del agua ha sido un elemento fundamental en la evolución de las sociedades, y que la infraestructura hidráulica del concejo constituye un legado que combina interés histórico, paisajístico y etnográfico. El grupo insiste en que su preservación contribuye a mantener la memoria colectiva y las tradiciones locales.