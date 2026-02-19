IU de Gozón reitera su "firme posición" sobre la necesidad de rehabilitar el polideportivo Jenaro Fernández Diego

Archivo - Polideportivo de Luanco. Gozón - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Gozón ha reiterado este jueves su "firme posición" respecto a la necesidad de proceder a la rehabilitación integral del polideportivo Jenaro Fernández Diego. "Ésta ha sido y sigue siendo una de nuestras máximas prioridades", inciden desde la organización.

Así, recuerda IU de Gozón que durante su participación en el equipo de gobierno, llevando la concejalía de Deportes, iniciaron los trámites para la redacción de "un proyecto ambicioso de rehabilitación integral del polideportivo que cumpliera con las necesidades actuales y futuras de nuestro concejo".

Lamenta que por contra se encontraron obstáculos y trabas que retrasaron los plazos más de lo deseado e incide IU en que "el empeño por parte del grupo socialista en seguir adelante con el proyecto del mal llamado polideportivo de Balbín hizo que los plazos se dilataran".

Explica además IU que el cambio de criterio en cuanto al cambio de destino del crédito pedido en su día para ese proyecto de Balbín contribuyó a alargar más los trámites. "A pesar de estas dificultades, conseguimos sacar a licitación la redacción del proyecto de rehabilitación integral del polideportivo y actualmente se está a la espera de la entrega de la redacción para sacar a licitación la adjudicación de la obra", recuerda la coalición.

A juicio de IU el polideportivo Jenaro Fernández Diego tiene un emplazamiento único y es un centro dinamizador tanto deportivo como social para la comunidad, por ello inciden en que su rehabilitación es esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de los usuarios.

Por ello IU hace un llamamiento al Alcalde para que cumpla con uno de los pilares del pacto que hizo con este grupo y que le recuerdan "hace que hoy presida el ayuntamiento, a pesar de que sea un proyecto en el que nunca creyó, y para que se olvide de los cantos de sirena que le lanzan desde el Partido Popular". "Nuestro apoyo y voto a favor del proyecto no le van a faltar. Esperamos que los gozoniegos y gozoniegas puedan disfrutar pronto de unas instalaciones deportivas dignas y seguras", concluye IU.