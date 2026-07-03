IU insta al PSOE de Oviedo a abandonar su "obsesión con el edificio Calatrava"

Archivo - Interior de la galería comercial del edificio Calatrava en Oviedo, cerrada desde 2019 y recientemente adquirida por el Ayuntamiento. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha instado este viernes al PSOE local a abandonar su "obsesión con el edificio Calatrava" y ha reprochado a esta parte de la izquierda ovetense su preocupación por los retrasos que puede haber en la apertura de la Universidad Alfonso X el Sabio por problemas en la ventilación del edificio.

En una nota de prensa, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha asegurado que a su grupo le resulta "incomprensible" que los socialistas ovetenses "conviertan el posible retraso en la apertura de una universidad privada en el principal argumento de su denuncia". en lugar de defender los servicios públicos.

Mientras critican el estado del Calatrava, ha asegurado Llamazares, "apenas se escucha la misma contundencia para reclamar inversiones que mejoren las condiciones de los centros públicos". "Nos gustaría ver a los responsables socialistas, tanto en Oviedo como en el Gobierno del Principado, igual de preocupados por garantizar unas condiciones climáticas dignas en "Les Escuelines", en los colegios e institutos públicos o en recursos tan sensibles como el Centro de Menores de Los Pilares", ha apostillado el portavoz de IU.

Frente a esa "estrategia de desgaste permanente", IU ha defendido que el Calatrava debe recuperarse para usos de interés general y no convertirse en un instrumento de confrontación política constante. "Menos aún en un argumento para salir en defensa de una empresa privada de educación superior", ha agregado.

Llamazares ha recordado que "gracias al acuerdo alcanzado por IU-Convocatoria por Oviedo con el equipo de gobierno", el futuro Centro Social Integrado del Calatrava "ya es una realidad en marcha", un equipamiento que permitirá dotar de nuevos servicios al barrio de El Cristo-Buenavista, dando respuesta a una reivindicación histórica de sus vecinos.