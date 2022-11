IU insta a todos los grupos a hacer "cierto ejercicio de responsabilidad" para aprobar un presupuesto de 2023

Martín advierte de que no tener cuentas aprobadas puede poner en riesgo obras ya comprometidas

GIJÓN, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora local de IU Xixón, Ana Castaño, ha expresado este miércoles la preocupación por negociación presupuestaria de 2023, imprescindible que se trabaje para lograr que haya, siendo conscientes de las dificultades que eso supone.

"Una prórroga presupuestaria retrasa todos los proyectos", ha advertido. "Vamos con retraso", ha lamentado. Así lo ha manifestado, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañada del portavoz de IU, Aurelio Martín.

Ha pedido, al tiempo, "cierto ejercicio de responsabilidad" a todos los grupos políticos para no hacer política "a corto plazo" en aras a sacar réditos electorales.

En otros años, se ha debatido entre el PSOE e IU los números generales del borrador de presupuestos, pero en esta ocasión les preocupa el retraso y ven preciso imprimir "ritmo" a esta cuestión. Tiene relación constante y fluida con el secretario general del PSOE gijonés, al que le trasladará esta inquietud.

Por su parte, el portavoz municipal de IU, Aurelio Martín, ha dicho compartir su preocupación por que no haya presupuesto, ya que de no haberlo, significa "una ralentización a más" de la que normalmente hay en las administraciones públicas. Incluso se podría dar por finalizada, según él, una buena parte de lo que queda del mandato, ha aventurado.

Ha alertado, además, de que hay obras comprometidas con cargo al remanente de 2021 que deben ejecutarse en dos años, y hay una ya que sabe que no se podrá hacer. Por ello, ha recalcado que si no hay presupuesto, no se podrán cumplir compromisos adquiridos con los vecinos.

A su juicio, no debe de ser la campaña electoral de 2023 una "excusa" para hacer menos, sino, al contrario, ha opinado que se debe trabajar "hasta el último minuto" y reforzar esfuerzos de inversión público.

Martín ha reconocido que es una situación "muy difícil y excepcional", a lo que ha aclarado que se puede, con el paso del año, reajustar las partidas. En su caso, como concejal de Medio Ambiente y Movilidad, ya ha presentado su borrador de presupuestos, al igual que el resto de ediles, de cara a confeccionar el anteproyecto de presupuestos.

AYUDAS A LA COMPRA DE COCHES

Al margen de ello, se ha preguntado a Martín por el hecho de que solo se hayan concedido tres ayudas para la compra de vehículos con distintivo ambiental.

El edil ha apuntado que quizás deba ampliarse las cantidades de los requisitos para llegar a más potenciales usuarios. Es posible, además, según él, que la información no haya llegado con la "suficiente fuerza". En todo caso, ha recalcado que hay un compromiso con Podemos-Equo Xixón que hay que cumplir.