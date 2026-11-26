Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares - EUROPA PRESS - Archivo
OVIEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
IU-Convocatoria por Oviedo ha anunciado este jueves que llevará al próximo pleno municipal una proposición de apoyo a los trabajadores y trabajadoras de las corresponsalías de la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA), que mantienen un conflicto laboral desde el pasado mes de febrero.
El portavoz de IU-convocatoria, Gaspar Llamazares, ha dicho que la RTPA "no puede desentenderse de sus responsabilidades amparándose en una subcontrata".
Pero además, ha añadido que el Gobierno asturiano tampco puede permanecer al margen del conflicto. "Cuando hablamos de un servicio público financiado con dinero público, la prioridad tiene que ser la dignidad de quienes lo hacen posible, no el beneficio empresarial", ha insistido.
Desde IU-Convocatoria consideran que el carácter público de la radiotelevisión asturiana implica también una responsabilidad sobre las condiciones laborales de quienes prestan sus servicios.
Por ello, proponen que el Ayuntamiento manifieste su apoyo a la plantilla de corresponsales y solicite al Consejo de Administración de RTPA que estudie todas las opciones posibles para garantizar la calidad del empleo directo e indirecto vinculado a su actividad, reclamando al Gobierno del Principado que se implique para contribuir a una solución que garantice unas condiciones laborales dignas.