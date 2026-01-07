IU lleva al pleno de Oviedo el apoyo a Kuivi y urge al Ayuntamiento que garantice su continuidad

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, durante la rueda de prensa de este lunes. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha registrado una proposición para su debate en el Pleno municipal de este jueves en la que solicitan el respaldo institucional al Kuivi, un espacio cultural y de ocio que "ha demostrado ser un motor de regeneración urbana, social y cultural en la zona de los antiguos Almacenes Industriales, en Ciudad Naranco, un área históricamente degradada".

Según ha explicado en nota de prensa el portavoz de la formación, Gaspar Llamazares, IU-Convocatoria por Oviedo defiende Kuivi como referente cultural para el conjunto de la ciudad y como impulsor de la cultura contemporánea y de nuevas expresiones artísticas que arraigan especialmente en barrios como Ciudad Naranco.

Para IU, el mantenimiento de las actividades del Kuivi debe realizarse "garantizando siempre el marco de plena legalidad y seguridad, pero con una actitud activa de apoyo por parte del equipo de gobierno municipal, entendiendo la cultura como una herramienta de revitalización cultural y de proyección de ciudad".

En la proposición registrada, IU plantea que el Pleno del Ayuntamiento de Oviedo manifieste su apoyo explícito al Kuivi, como así es reconocido en el marco del Plan Estratégico Cultural de Oviedo (PECO), aprobado por consenso en el Pleno de finales de diciembre de 2025.

Para Llamazares, las iniciativas culturales de este tipo resultan "clave" para fortalecer la candidatura de Oviedo a la Capitalidad Europea de la Cultura.