IU muestra su preocupación por la falta de avances en l a Empresa de Servicios Auxiliares

OVIEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Avilés ha trasladado su preocupación por la "falta de avances efectivos" en el compromiso de potenciar la Empresa Municipal de Servicios Auxiliares para asumir la gestión directa de servicios externalizados, un acuerdo que ha considerado determinante para la formación del actual Gobierno de coalición progresista.

"A día de hoy, seguimos sin avances concretos y con el proceso administrativo estancado como consecuencia de una tramitación negligente que se eterniza y que nunca se traduce en actuaciones reales", ha afirmado la formación, que ha percibido una "dinámica dilatoria intencionada" para hacer inviable la remunicipalización pactada.

La organización ha recordado que el acuerdo de gobierno establecía "potenciar la Empresa Municipal de Servicios Auxiliares" para convertirla en el instrumento que se hiciera cargo de los servicios a medida que finalizaran sus contratos.

IU ha incidido en que, tras sucesivas negociaciones presupuestarias con el PSOE y Podemos, se acotó un calendario definido para encomendar a la empresa pública la limpieza de edificios de las Fundaciones de Cultura y Deportes, el servicio de conserjes y la Oficina de Turismo, lamentando que "transcurridos tres años desde la firma de aquel acuerdo, y cuando ya resta sólo un año para la conclusión de este mandato municipal, seguimos en el punto de partida".

"La continuidad de cualquier gobierno compartido se basa en el cumplimiento efectivo y de buena fe de los acuerdos pactados y en los términos en que fueron firmados", ha asegurado la formación, tras recalcar que la falta de avances "erosiona la confianza entre los socios" y debilita la credibilidad del Gobierno local en su conjunto.

Ante esta situación, la formación ha exigido al PSOE la activación "inmediata" de los mecanismos administrativos para agilizar la ampliación de actividad de la empresa pública y la presentación de un nuevo cronograma de desarrollo que sea "vinculante".

IU ha anunciado que evaluará el grado de cumplimiento del acuerdo en la comisión de seguimiento del pacto que se reunirá el próximo mes de junio, fecha en la que podría tomar decisiones sobre su permanencia en el Ejecutivo local.

"De persistir la actual situación de ausencia de avances ciertos y verificables en un punto que para nuestra organización es clave y fundamental, nos veremos en la obligación de trasladar a nuestra militancia la posibilidad de reconsiderar el sentido de nuestra continuidad en el actual marco de gobierno", ha concluido la organización.