IU y OTEA abordan la regulación de las viviendas turísticas y la tasa turística en Oviedo

Reunión entre el Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo y OTEA - IU

OVIEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo y representantes de OTEA han coincidido en la necesidad de avanzar en la regulación de las viviendas de uso turístico (VUT), durante una reunión mantenida este viernes para analizar la situación del sector turístico y hostelero en la ciudad.

Según ha informado la formación, durante el encuentro ambas partes abordaron la proliferación de las VUT y la necesidad de que el Ayuntamiento de Oviedo asuma un papel más activo mediante el uso de herramientas fiscales y regulatorias para ordenar su crecimiento y avanzar hacia un marco normativo que garantice unas condiciones equiparables a las exigidas al resto de establecimientos de alojamiento.

Durante la reunión también se ha puesto sobre la mesa la conveniencia de impulsar actuaciones para la regeneración del Casco Antiguo que favorezcan su revitalización, refuercen la convivencia y promuevan un modelo turístico compatible con la vida cotidiana del barrio.

En relación con la futura tasa turística, IU ha reiterado su apoyo a su implantación y ha defendido la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el sector sobre el diseño técnico del gravamen y el destino de los recursos que genere. La formación ha mostrado además su disposición a favorecer el diálogo entre el Principado, el Ayuntamiento y OTEA.

El portavoz municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha calificado el encuentro de "útil" para intercambiar puntos de vista sobre cuestiones que afectan "al presente y al futuro de Oviedo" y ha apostado por el diálogo para abordar la regulación de las viviendas de uso turístico, la revitalización del Casco Antiguo y la tasa turística.