IU de Oviedo denuncia la "inacción institucional" en Rayo-Mercadín tras la muerte de un joven en un inmueble abandonado

Archivo - Un incendio en la zona del Rayo-Mercadín en imagen de archivo. - IU - Archivo

OVIEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha denunciado este jueves la "inacción institucional" en el distrito este de la ciudad, en la zona del Rayo-Mercadín, donde este miércoles falleció un joven en el interior de un inmueble abandonado.

En una nota de prensa, la concejala de IU, Cristina Pontón, ha mostrado su "consternación y profunda preocupación" por lo ocurrido, y ha asegurado que "no es solo una pérdida irreparable, sino la consecuencia directa de no haber actuado a tiempo".

La edil ha recordado que los vecinos del barrio llevan "meses" denunciando "a través de todos los canales posibles" la situación que se vive en la zona. Han presentado escritos por registro, han estado en los plenos y han mantenido contactos con los grupos políticos.

Sin embargo, ha añadido, "la situación de abandono de esta zona ha generado problemas de salubridad, deterioro del entorno y un evidente malestar vecinal ante la falta de respuesta institucional".

Desde IU-Convocatoria por Oviedo han reclamado al Ayuntamiento una reacción "inmediata y firme", que incluya una intervención urgente en la zona por parte de los servicios municipales para atender las demandas vecinales, la demolición de las construcciones en ruinas, tal y como llevan tiempo solicitando los vecinos y el inicio de un proceso de regeneración urbana "que devuelva dignidad a este entorno y lo integre plenamente en el conjunto de la ciudad".

"Lo que está ocurriendo en Rayo-Mercadín no es un hecho aislado, sino una muestra más de cómo algunos barrios quedan fuera de la agenda política. No puede haber barrios de primera y de segunda", ha añadido Pontón.