Vox Oviedo pide una "solución urgente" al problema de la okupación en Rayo-Mercadín tras la muerte de un joven

Las concejalas de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo Sonsoles Peralta y Alejandra González en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha pedido una "solución urgente" al problema de la okupación en el barrio del Rayo-Mercadín tras la muerte de un joven en un inmueble abandonado.

En una nota de prensa, Peralta ha pedido directamente al alcalde, Alfredo Canteli, que "actúe de forma inmediata ante el creciente problema de la okupación en la ciudad".

Así, ha explicado que el pasado mes de septiembre el Grupo Municipal de Vox presentó una iniciativa para la creación de un Registro Municipal de Viviendas Okupadas Ilegalmente. El equipo de gobierno, recuerdan, votó en contra de esta propuesta.

A juicio de Vox, "esta herramienta es básica para que la Policía y los Servicios Sociales puedan actuar con rapidez y evitar situaciones como la acontecida ayer en la calle de El Rayo, y también es fundamental para que los vecinos conozcan y puedan ejercer sus derechos".

9.300 VIVIENDAS VACÍAS

El Grupo Municipal de Vox ha explicado que actualmente existen en Oviedo al menos 9.300 viviendas vacías y "nadie está libre de que su casa pueda ser ocupada ilegalmente". Los procesos judiciales por ocupación ilegal, ha agregado, han crecido en Asturias un 62,5%.

"Somos conscientes de que el Ayuntamiento está llevando acciones en las zonas de mayor incidencia, pero desde Vox exigimos al PP de Canteli, que se agilicen los trámites en marcha con el fin de velar por la seguridad y salubridad del área, defender la convivencia cívica y velar por los derechos de los vecinos", reclama Peralta.

Así, ha indicado que si el PP hubiese apoyado su iniciativa, "estaría en marcha un registro de viviendas ocupadas que nos aportaría datos reales y se estaría abordando este grave problema con rigor".

"La noticia de ayer nos lleva a un hecho, y es que el fenómeno de la okupación se ha normalizado; que los propietarios y vecinos están desesperados y que se sienten abandonados por la administración municipal", apunta la portavoz.