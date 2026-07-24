IU Oviedo dice que el verdadero debate sobre San Mateo "no es el escenario de los conciertos sino el modelo de fiestas

Archivo - Fiestas de San Mateo 2025 en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ante la polémica generada estos días en torno a la celebración de conciertos en la plaza de la Catedral, el Grupo municipal de IU Convocatoria por Oviedo ha incidido en que "el verdadero debate no puede reducirse a decidir dónde se instala un escenario, sino que lo que está en cuestión es un modelo de San Mateo que viene dando claras muestras de agotamiento y que cada año genera más críticas entre la ciudadanía, el sector hostelero y el tejido asociativo, vecinal y cultural de la ciudad".

"Llevamos tiempo advirtiendo de que las fiestas han ido perdiendo parte de su carácter popular para convertirse en una macroterraza con una programación cada vez más orientada al consumo, con una oferta desequilibrada y con menos protagonismo para la participación ciudadana, los barrios y la cultura", ha incidido el portavoz del grupo, Gaspar Llamazares.

Así, a juicio de IU, la controversia de estos días es solo un síntoma de un problema mucho más profundo y la evidencia del fracaso de un modelo que necesita una revisión integral.

"PP y Vox están alimentando una polémica que desvía la atención de lo verdaderamente importante. La discusión no puede limitarse a una plaza concreta, sino al modelo de fiestas que queremos para Oviedo. San Mateo necesita recuperar su identidad como una celebración popular, participativa e integradora, construida desde el diálogo con la ciudadanía y no a golpe de decisiones unilaterales", ha insistido Llamazares.

Desde el Grupo municipal consideran que el municipio necesita abrir un proceso de reflexión compartido que permita definir un nuevo modelo de San Mateo que concilie la iniciativa y programación pública con la privada, que recupere el carácter abierto, accesible y popular de las fiestas, que tenga en cuenta a todos los sectores implicados y que esté a la altura de una ciudad que aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

Así, Gaspar Llamazares ha añadido que "es el momento de abandonar debates estériles y abrir un proceso de diálogo para diseñar unas fiestas que vuelvan a ser de toda la ciudad, equilibrando la actividad económica con el interés general, la cultura popular y la participación vecinal".