IU pide al Ayuntamiento que investigue las declaraciones de Aída Oceransky sobre Gaza

OVIEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez, ha exigido este lunes al Ayuntamiento y al PP que investigue las declaraciones negacionistas del genocidio en Gaza vertidas por parte de la presidenta de la comunidad judía en Asturias, Aída Oceransky, y apoyadas en las redes sociales.

"El apoyo en redes a la difusión del negacionismo sobre lo que está sucediendo en Gaza solo es comparable al negacionismo nazi. En Auschwitz se exterminaba a un pueblo, hoy se extermina en los mismos términos a otro pueblo, cualquiera que niegue esta realidad está haciendo negacionismo como se hizo en su día por parte de los nazis y eso no puede tener cabida ni ningún tipo de apoyo político desde ninguna institución", dijo Alejandro Suárez.

Desde IU consideran que el negacionismo de lo que está pasando hoy en Gaza, en los términos ofensivos, xenófobos, racistas, en los que se produjo, es inaceptable.

Por ello, al igual que lo va a hacer el PSOE que ya lo anunció, su grupo va a pedir una investigación sobre estas declaraciones. "Esta fuerza política y las fuerzas políticas democráticas están hermanadas con todo el movimiento democrático del mundo con el movimiento democrático judío, también pero no vamos a tolerar el filonazismo y la cobertura al exterminio de un pueblo. Es indignante lo que está sucediendo y le pedimos a la Federación de Comunidades Judías Estatal que reflexione y que no tiene que defender a su extrema derecha tiene que defender al pueblo judío", dijo el edil de IU.

Suárez ha destacado que este lunes todos los ayuntamientos gobernados por Izquierda Unida izaban en Asturias una bandera palestina y su grupo municipal, sabiendo que el Partido Popular no iba a apoyar el izado de la bandera, quiso hacer lo propio izando ellos mismos la bandera en los balcones de la ciudad.