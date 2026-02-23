IU pide al Ayuntamiento de Oviedo que garantice la continuidad del proyecto Kuivi y lo dote de seguridad jurídica

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares
El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares - EUROPA PRESS
Europa Press Asturias
Publicado: lunes, 23 febrero 2026 13:06
Seguir en

   OVIEDO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha pedido este lunes al Equipo de Gobierno local que garantice la continuidad del proyecto cultural Kuivi y lo dote de seguridad jurídica y administrativa, teniendo en cuenta su "especial interés municipal".

   En una nota de prensa, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha pedido que se consolide el proyecto, también a través de las bonificaciones previstas en las ordenanzas, y que el Ejecutivo impulse este modelo de "rehabilitación y reutilización cultural" en otros barrios con características similares.

   Kuivi, ha agregado Llamazares, "es un ejemplo de cómo la cultura puede transformar positivamente la ciudad cuando existe voluntad política para acompañar y facilitar estos proyectos".

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado