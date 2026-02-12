IU pide la comparecencia de Calvo para aclarar la situación del vial que conectaba La Corredoria con la AS-II

Archivo - La concejala de IU-Convocatoria por Oviedo, Cristina Pontón. - IU - Archivo

OVIEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala de IU-Convocatoria por Oviedo, Cristina Pontón, ha exigido este jueves la comparecencia urgente del consejero de Fomento, Alejandro Calvo, ante la Comisión de Peticiones para aclarar la situación del vial que conectaba directamente el barrio de La Corredoria con la Autovía del Principado (AS-II), cerrado desde septiembre de 2019.

La edil sostiene que más de 25.000 vecinos siguen sufriendo los efectos del cierre -congestión del tráfico, mayores tiempos de desplazamiento y aumento de las emisiones contaminantes- y advierte de que la falta de acuerdo entre el Ayuntamiento y el Principado mantiene el problema sin resolver.

Mientras el Consistorio afirma que el cierre fue una decisión del Gobierno regional, este último insiste en que corresponde al Ayuntamiento gestionar la reapertura. "Cinco años de parálisis son cinco años de perjuicios para los vecinos de La Corredoria", ha afirmado la concejala quien ha pedido "una respuesta inmediata y definitiva" que ponga fin a la "falta de coordinación política" entre administraciones.

La formación considera "insostenible" el bloqueo y exige la reapertura inmediata del vial de conexión con la AS-II, así como una solución coordinada entre ambas administraciones que garantice la movilidad del barrio.