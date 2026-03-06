IU pide la comparecencia del concejal de Participación por el conflicto con los vecinos de Ciudad Naranco

Archivo - Ciudad Naranco, en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez, ha solicitado este viernes la comparecencia del concejal responsable del área de Participación Ciudadana, Mario Arias, para que explique la situación generada con el movimiento vecinal de Ciudad Naranco y las gestiones realizadas por el equipo de gobierno ante sus reivindicaciones.

La formación también ha pedido que el propio movimiento vecinal del barrio pueda intervenir ante el pleno municipal para trasladar directamente su posición y detallar las demandas que vienen planteando desde hace años en relación con las necesidades de Ciudad Naranco.

Según IU, la petición está vinculada a la falta de información sobre los futuros usos de las pistas cubiertas de atletismo que se están construyendo en la zona. Las asociaciones vecinales habrían manifestado su preocupación por el desconocimiento del proyecto y por la ausencia de un proceso de diálogo suficiente sobre el destino de las nuevas instalaciones deportivas.

Suárez ha señalado que "cuando un barrio lleva años reclamando equipamientos y pide información sobre una instalación que se está construyendo en su entorno, lo mínimo que puede hacer el Ayuntamiento es escuchar y dar explicaciones claras". En este sentido, ha advertido que "la participación ciudadana no puede quedarse en un eslogan" y ha instado al gobierno local a "hablar con los vecinos y tener en cuenta sus demandas".

Para IU, la comparecencia del concejal y del movimiento vecinal permitiría ofrecer información transparente y abrir un espacio de diálogo que ayude a encontrar soluciones a las demandas históricas del barrio.