IU pide desbloquear el Reglamento de Participación Ciudadana de Gijón tras su suspensión en julio

Archivo - El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal de Izquierda Unida en Gijón, Javier Suárez Llana, reclamará este miércoles en el Pleno que el Gobierno local reinicie la tramitación del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana y abra un proceso de negociación con los grupos políticos y el movimiento vecinal.

La tramitación del reglamento quedó suspendida el pasado 1 de julio después de que los grupos de la oposición cuestionaran el texto y el informe técnico de valoración de las enmiendas. Suárez Llana ha señalado que el proyecto presentaba "defectos tanto de forma como de fondo" y ha criticado que no haya existido negociación con la oposición ni con las organizaciones vecinales.

IU plantea que el nuevo proceso permita alcanzar un consenso sobre una norma que, según Suárez Llana, debe adaptar el modelo de participación ciudadana de Gijón y reforzar la intervención de los vecinos en la vida municipal. La formación presentó 22 enmiendas al proyecto.