IU pide que Hunosa asuma la minería residual tras reunirse con los trabajadores de TYC Narcea

Archivo - Protesta en Oviedo de los trabajadores de TyC Narcea. Foto de Archivo. - CCOO - Archivo

OVIEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, ha defendido este viernes el control público de la minería residual y la búsqueda de alternativas de empleo para la plantilla de TYC Narcea, tras reunirse en Oviedo con los trabajadores que mantienen una acampada en el Campo de San Francisco.

En el encuentro, en el que también participaron la secretaria de Organización de IU Asturias, María Miranda, y la diputada en la Junta General Delia Campomanes, Santiago ha trasladado a los trabajadores la iniciativa parlamentaria registrada junto al diputado asturiano Rafael Cofiño para reclamar al Instituto para la Transición Justa (ITJ) que aclare el futuro de la explotación, que funcionaba como un proyecto de investigación.

El diputado ha asegurado que la iniciativa se ha impulsado de forma coordinada con IU de Asturias y de León y ha reporchado la falta de transparencia en la gestión de los fondos públicos al afirmar que existe "mucha opacidad". Además, ha defendido que las ayudas europeas "tienen que estar aplicadas a los trabajadores y trabajadoras" para garantizar salarios y condiciones laborales dignas.

Santiago también ha reclamado un cambio de modelo para la minería residual en el eje Asturias-León y ha insistido en que "garantizar el sector de la minería es algo estratégico, pero tiene que estar bajo control público". En este sentido, ha propuesto que Hunosa asuma las explotaciones y a los trabajadores que continúan en el sector para evitar "fraudes y situaciones de peligro".

Por su parte, el representante de CCOO Carlos Martínez ha advertido de la urgencia de la situación y ha seguradp que la paralización administrativa pone en riesgo el empleo de la plantilla. "56 compañeros el día 30, desgraciadamente este mes, van a un ERE de extinción", ha afirmado, al tiempo que ha reclamado al Principado que desbloquee el proyecto de explotación y al ITJ que resuelva antes del plazo máximo de tres meses el expediente de devolución de 31 millones de euros que se reclama a la empresa.

Martínez ha confirmado, además, que los representantes de los trabajadores se reunirán el próximo miércoles con el director general de Minas, Juan José Cueli, para analizar el estado del proyecto.