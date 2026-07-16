IU pide más tiempo para negociar la Ley de Vivienda: "La batalla no puede ser entre la izquierda"

La secretaria de Organización de IU Asturias, María Miranda - IU

OVIEDO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Asturias ha defendido ampliar los plazos de tramitación parlamentaria de la futura Ley de Vivienda para facilitar un acuerdo que permita aprobar la primera norma autonómica en esta materia.

La secretaria de Organización de IU Asturias, María Miranda, ha reconocido que retrasar la aprobación de la ley "no es una buena noticia" por la urgencia de su entrada en vigor, pero ha considerado necesario dar más margen a la negociación para alcanzar "un acuerdo sólido y sin imposiciones".

Miranda ha asegurado que IU "no es una fuerza de bloqueo" y ha sostenido que, si algunos grupos necesitan más tiempo para negociar, "hay que darlo dentro de la urgencia".

Asimismo, ha advertido de que "la batalla no puede ser entre la izquierda" y ha defendido que el debate debe centrarse en quienes, a su juicio, tratan de impedir la aprobación de la norma. "El enemigo es la avaricia de algunos empresarios. No les demos ventaja", ha afirmado.