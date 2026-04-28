IU pide refuerzo de las políticas sociales ante la infravivienda en la antigua fábrica de loza de San Claudio

Archivo - Fábrica de Loza de San Claudio - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala de IU-Convocatoria por Oviedo, Cristina Pontón, ha mostrado su preocupación por la situación de extrema vulnerabilidad detectada en el entorno de la antigua fábrica de loza de San Claudio, donde varias personas residen en condiciones de infravivienda en un espacio que califica de "profundamente degradado".

La formación llevará al próximo Pleno municipal diversas preguntas sobre la detección de esta situación por parte de los servicios sociales, las actuaciones realizadas hasta la fecha y las medidas previstas para evitar que se reproduzcan casos similares de infravivienda en el municipio.

Pontón considera que la antigua factoría, cerrada desde hace años y sin un proyecto claro de recuperación, se ha convertido en un "ejemplo paradigmático de inacción institucional", al tratarse de un espacio degradado, objeto de vandalismo y usos incontrolados, cuya evolución era "previsible" por la falta de medidas del equipo de gobierno.

En esta línea, reclama la puesta en marcha de una planificación integral para la zona de San Claudio que permita su regeneración urbana y social, evitando que el abandono siga siendo "caldo de cultivo" de situaciones como la ahora detectada.

La edil subraya que este tipo de realidades evidencian la necesidad de reforzar las políticas sociales municipales, especialmente en lo relativo a la detección temprana de la exclusión residencial y la intervención preventiva ante situaciones de vulnerabilidad.

Por último, ha señalado que "es imprescindible reforzar los servicios sociales y la planificación urbana para que situaciones como esta no vuelvan a producirse, garantizando una respuesta digna y preventiva ante la exclusión habitacional".