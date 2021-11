IU plantea ecotasas turísticas por 3 millones para crear 150 empleos públicos en la 'Asturias vaciada'

OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU de Asturias y diputado en la Junta General, Ovidio Zapico, y la portavoz parlamentaria de IU, Ángela Vallina, han anunciado este jueves sus propuestas para la negociación de los presupuestos autonómicos de 2022, entre las que destacan tres ecotasas turísticas con las que estiman una recaudación de 3 millones de euros para generar 150 empleos en la denominada 'Asturias vaciada'.

En rueda de prensa, Zapico y Vallina han señalado que se esta medida contribuirá a paliar "la sangría demográfica" y plantean que la oferta de empleo público autonómica se dirija a personas desempleadas.

Los diputados de IU han concretado una ecotasa turística a la pernoctación, con 0,5 euros por persona y noche en todos los establecimientos hoteleros, salvo los hoteles de 4 y 5 estrellas y los paradores, en los que sería de 1 euros, y en los pisos turísticos y plataformas como Airbnb, Wimdu, Vrbo o similares en los que sería de 2 euros. La recaudación estimada con esta figura sería de unos 2,75 millones.

Otra ecotasa se dirigiría a los desplazamientos en espacios naturales, destinando para ello un 2% del billete, que se repercutiría a la empresa concesionaria y no a los usuarios. Izquierda Unida estima una recaudación algo superior a los 47.000 euros.

Además, desde IU plantean que junto a los actuales servicios a los Lagos y Poncebos/Sotres se establezcan para 2022 nuevas lanzaderas de transporte público entre Cangas y Tornín para el acceso a la Olla de San Vicente, y entre Pola de Somiedo y el alto de La Farrapona para el acceso a los lagos y valle de Siliencia.

La tercera ecotasa turística propuesta por IU está vinculada a las actividades recreativas de descenso del río Sella. Supondría 0,5 euros por persona, con una recaudación estimada de unos 125.000 euros.

Ovidio Zapico sostiene que es una propuesta "factible" ya que "nadie" va a dejar de hacer turismo en Asturias por estas tasas, con cuya recaudación se podrá generar empleo público para labores de conservación medioambiental y mantenimiento de los recursos naturales de la comunidad en los municipios de la denominada 'Asturias vaciada'.

Mantenimientos de sendas, limpiezas de ríos y márgenes, conservación de infraestructuras, señalización de itinerarios, puestos de información turística o desbroces son algunas de las labores que plantean desde IU.

Vallina, asimismo, ha apuntado que los presupuestos de 2022 deben contribuir a la reactivación económica y social de Asturias, por lo que defiende estas medidas para impulsar la protección medioambiental y afrontar el reto demográfico, junto con un estímulo a las políticas industriales y de empleo, y mayor inversión en ciencia e I+d+i.

Del mismo modo, la portavoz de IU apuesta por garantizar el "corazón social" de las cuentas con refuerzo de la financiación para educación, sanidad y servicios sociales, y exige transparencia en la gestión de los fondos europeos.

PRECISIÓN EN LA NEGOCIACIÓN Y REVISIÓN DEL PACTO DE LEGISLATURA

Ángela Vallina ha apuntado, igualmente, que no le gusta "la poca precisión" del Gobierno asturiano para abordar los presupuestos del próximo año y considera que no ha sido "un buen arranque" de las negociaciones que desde IU solicitasen unos datos que "no estaban disponibles" pero luego fueron publicados en medios de comunicación.

"No es un buen arranque con una fuerza con la que hay un pacto de investidura", ha dicho Vallina, afirmando que el acuerdo presupuestario puede servir para "reeditar" dicho pacto.

En la misma línea, Ovidio Zapico ha apuntado que el pacto se encuentra "agotado" por falta de iniciativa política del Ejecutivo de Adrián Barbón, y espera que un acuerdo presupuestario pueda servir para reeditarlo en lo que queda de legislatura.

Las propuestas de IU para las cuentas de 2022 se remitieron este miércoles al Gobierno aunque todavía no hubo "retorno" por parte del Ejecutivo socialista. "No tenemos retorno ni sabemos cuando nos vamos a volver a reunir", ha dicho, señalando que tampoco hay fecha para analizar el grado de cumplimiento del pacto de investidura.