IU plantea un "gran parque público del Este" y reclama agilizar demoliciones y el nuevo Plan General

OVIEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha presentado este lunes una "hoja de ruta" del grupo municipal para la creación de un "gran parque público del Este" en la ciudad, iniciativa que considera "uno de los principales objetivos de transformación" del concejo y una "reivindicación histórica" de los vecinos de Ventanielles y otros barrios del distrito este.

Llamazares ha explicado en rueda de prensa que el este de la ciudad es el único distrito sin un gran parque público, pese a ser una zona con elevada densidad residencial y altos índices de contaminación. La propuesta plantea un gran parque de unas 40 hectáreas, de dimensiones similares al Parque Purificación Tomás, situado entre Rayo Mercadín y Regueral-Segaria, junto a la variante de la autovía.

El edil ha señalado que el proyecto se articularía en tres piezas: la franja verde de Rayo Mercadín, el futuro parque lineal en torno a la autopista y el gran parque de Regueral-Segaria. Ha subrayado que este último requiere tanto la activación del desarrollo urbanístico previsto en el actual Plan General, como la aprobación del nuevo Plan General, donde se plantea reclasificar la zona, actualmente urbanizable pero con fuerte pendiente, como no urbanizable o rural, lo que permitiría su expropiación a precios viables para el Ayuntamiento.

Para lograr este objetivo, Llamazares ha detallado una serie de "pasos inmediatos y mediatos", entre los que ha citado la necesidad de agilizar las demoliciones y rehabilitaciones en Rayo Mercadín, continuar la elaboración de la segunda fase del nuevo Plan General y adelantar la urbanización de la margen izquierda de la autopista, que el gobierno local ha pospuesto para próximos años.