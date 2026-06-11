IU plantea un plan de choque integral para San Lázaro-Otero y exige reforzar Cano Mata

Responsables de IU-Candidatura por Oviedo y vecinos de la zona de San Lázaro-Otero. - IU

OVIEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha anunciado la presentación de una moción para impulsar un plan de choque integral en el barrio de San Lázaro-Otero, tras constatar "una emergencia social y vecinal" derivada de años de "abandono institucional".

El líder de la formación, que visitó este jueves la zona junto a vecinos, ha advertido de un deterioro sostenido vinculado a carencias urbanísticas, sociales y de servicios, así como al aumento de situaciones de vulnerabilidad que afectan tanto a residentes como a personas en exclusión, algunas con problemas de salud, adicciones o sinhogarismo.

En este contexto, rechaza que la respuesta se limite a intervenciones policiales o actuaciones puntuales sobre asentamientos o inmuebles, al considerar que "no abordan la raíz del problema ni evitan su repetición".

Entre las medidas propuestas, el edil reclama una respuesta sociosanitaria coordinada entre el Ayuntamiento de Oviedo y el Principado de Asturias, el refuerzo de los servicios sociales municipales, mayor dotación de equipamientos y actividades, y la ejecución de actuaciones urbanísticas pendientes, incluida la demolición y reordenación de espacios degradados.

Asimismo, incluye la ampliación de plazas y la reforma "urgente" del albergue Cano Mata, así como la asunción directa de su gestión por parte del Principado, poniendo fin a su externalización.

Llamazares considera que la situación de este recurso "evidencia el fracaso institucional", al operar con medios insuficientes y en condiciones "precarias" pese al aumento de la demanda.

Y ha señalado que "lo que ocurre en San Lázaro-Otero no se resuelve con más alarmismo o más patrullas, sino con voluntad política y recursos", defendiendo que la convivencia pasa por "garantizar derechos y reforzar los servicios públicos".

"Los vecinos tienen derecho a un barrio cuidado y seguro, y las personas en situación de exclusión a una atención digna. Ambas cosas son compatibles", ha afirmado Llamazares, para concluir que "lo urgente es que Ayuntamiento y Principado asuman sus responsabilidades y actúen sobre la raíz del problema".