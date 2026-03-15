IU pregunta por los compromisos del Ayuntamiento de Oviedo con las infraestructuras en Tudela Veguín

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo se ha interesado este domingo por los compromisos del Ayuntamiento con las actuaciones pendientes en la zona de Tudela Veguín, especialmente la reforma del centro social de Tudela Veguín, el cubrimiento de la cancha deportiva y los tramos de saneamiento pendientes en zonas como Entrepeñas-La Faya, La Llosona, La Peñasca, La Reguera-Carbayeu y La Pandiella.

En una nota de prensa, el portavoz, Gaspar Llamazares, ha indicado que su grupo ha solicitado información sobre el estado de estas actuaciones, que son "compromisos adquiridos con los vecinos y vecinas de Tudela Veguín y su entorno".

Llamazares ha indicado que "se trata de compromisos importantes para mejorar las infraestructuras y los servicios en Tudela Veguín y en los núcleos rurales de su entorno, por lo que consideramos necesario conocer en qué punto se encuentran y garantizar que se cumplan en los plazos previstos".