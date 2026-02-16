IU pregunta al gobierno local si rehabilitará el mural de Tino Casal y cuándo activará la ruta de arte urbano

Archivo - Vecinos observando la estatua de Tino Casal en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo
OVIEDO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
IU-Convocatoria por Oviedo ha registrado una batería de preguntas al equipo de gobierno municipal para conocer si tiene previsto rehabilitar el mural dedicado a Tino Casal en Tudela Veguín y en qué plazos, así como para saber cuándo se activará una ruta oficial de arte urbano en la ciudad.
La formación recuerda que en las últimas fechas se han celebrado diversos actos de homenaje al artista tanto en Oviedo como en Tudela Veguín, lo que, a su juicio, evidencia la importancia cultural y simbólica de su figura para el concejo y la necesidad de conservar en buen estado las intervenciones artísticas vinculadas a su memoria.
IU-Convocatoria por Oviedo plantea que la rehabilitación del mural de Tino Casal se incluya en la presente edición del festival de muralismo contextual 'Parees Fest', al considerar que el mantenimiento de este tipo de obras es una muestra de respeto al patrimonio artístico contemporáneo de los barrios y pueblos del municipio.
El grupo municipal subraya, además, que el 'Parees Fest' ha solicitado de nuevo al Ayuntamiento la creación de una ruta oficial de murales que ponga en valor las obras realizadas en los últimos años y que cada edición traslada un plan de acción detallado a la Concejalía de Turismo, una iniciativa que ven clave para reforzar la oferta cultural y turística desde una perspectiva "contemporánea y descentralizada".
El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, advierte de que "no basta con celebrar homenajes puntuales si no cuidamos el patrimonio artístico que ya forma parte del paisaje urbano y de la memoria colectiva" y defiende que rehabilitar el mural de Tino Casal e impulsar una ruta oficial de murales supone "apostar por la cultura, por los barrios y por una visión moderna de Oviedo".
La coalición concluye que seguirá reclamando políticas culturales "coherentes", que integren la memoria, el apoyo a la creación artística y la promoción turística sostenible, y reclama planificación, mantenimiento y respaldo institucional real para el arte urbano del concejo.