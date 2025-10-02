IU propondrá en el Pleno diseñar una estrategia para la promoción del sector audiovisual en el municipio

Archivo - El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana. - EUROPA PRESS - Archivo

Suárez Llana plantea, entre otras actividades, crear un Enfant Terribles Plus especial para niños y jóvenes

GIJÓN, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana, llevará al próximo Pleno una proposición plenaria por la que solicita la elaboración de una estrategia para la promoción del sector audiovisual en el municipio gijonés.

Para ello, plantea que se cuente con la participación de los diferentes agentes especializados, que aborden de una manera integral el conjunto de acciones orientadas tanto al apoyo a la producción como a la distribución y exhibición de proyectos cinematográficos, y sitúe a Gijón y al ayuntamiento gijonés como un entorno "amigable y sostenible" para el desarrollo del sector.

La iniciativa contempla, asimismo, ampliar la programación del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) durante el año, fuera de las fechas de celebración del certamen.

Sobre esto último, se propone potenciar el ciclo FICX Plus con una programación itinerante por los centros municipales integrados, así como valorar la posibilidad de crear un ciclo Enfant Terribles Plus, dirigido al público infantil y juvenil.

Suárez Llana, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha remarcado que la industria del cine es una actividad económica y ha apostado por posicionar a Gijón como referente y escenario de la misma.

En este contexto, ha abogado por articular unas ayudas específicas y también por la creación de un premio a la producción audiovisual, como pueda ser el de Jovellanos en artes escénicas o el Café Gijón en el ámbito literario.

También ha incidido en la necesidad de que cuenten con un interlocutor claro en el organigrama gijonés al que pueda acudir el sector y en la importancia de 'vender' la ciudad para rodajes cinematográficos.