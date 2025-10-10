IU propone que el Ayuntamiento se sume a la petición de supresión del Peaje del Huerna y apoye movilizaciones

OVIEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez, ha registrado este viernes una proposición urgente para see debatida en la Comisión Plenaria de Economía, Interior, Contratación, Seguridad Ciudadana y Participación, en la que plantea que el Ayuntamiento se adhiera a la petición de supresión del peaje del Huerna (AP-66) tras la reciente declaración de ilegalidad de este por parte de la Unión Europea.

La formación propone, además, que el Consistorio respalde institucionalmente la movilización convocada por los agentes sociales y políticos el próximo viernes 17 de octubre en la Plaza de la Escandalera, facilitando los medios necesarios para que la ciudadanía pueda expresar su rechazo a lo que califican como "una injusticia". IU considera que el peaje del Huerna constituye desde hace décadas un agravio para Asturias y reclama su eliminación definitiva.

"Oviedo, como capital de Asturias, debe liderar esta reivindicación histórica. El peaje del Huerna condiciona la vida diaria de miles de personas y simboliza la discriminación que sufre nuestra tierra frente a otros territorios. Es el momento de que el Ayuntamiento se ponga del lado de Asturias", ha declarado el concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez.

Además, la proposición reclama que se adopte de forma inmediata una bonificación del 100% del peaje para todos los usuarios hasta que se produzca su completa eliminación. "Desde IU-Convocatoria por Oviedo hacemos un llamamiento para que respaldemos juntos esta propuesta y defendamos el derecho de Asturias a unas infraestructuras dignas y justas", añade Suárez.