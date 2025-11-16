IU propone impulsar tres nuevas comunidades energéticas en el concejo

OVIEDO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana, defendió este domingo la necesidad de que el municipio "continúe avanzando en la transición ecológica y lo haga, entre otras medidas, mediante el impulso a las comunidades energéticas".

Se trata, en palabras del edil, de sistemas de autoconsumo de energías renovables que "permiten no solo reducir emisiones vinculadas a la producción de energía, sino también reducir los costes y por lo tanto la factura que pagan las familias por el consumo".

Considera IU que esta es una herramienta idónea para combatir la pobreza energética y asegura que la transición ecológica ha de hacerse de una forma justa y democrática, y las comunidades energéticas garantizan los dos objetivos.

Por ello, Suárez Llana llevará una iniciativa al Pleno de la próxima semana para que Gijón "despliegue una estrategia más ambiciosa y proactiva para impulsar la creación de comunidades energéticas en el concejo".

En concreto, la propuesta de IU plantea que el Ayuntamiento ponga tejados de edificios municipales a disposición de vecinas y vecinos, actúe como socio en las cooperativas vecinales que se constituyan, asuma la redacción de los proyectos técnicos o apoye su puesta en marcha mediante la convocatoria de ayudas que permitan financiar la inversión inicial, todo ello a través de la Oficina Municipal de la Energía creada el año pasado y que, para el concejal, "debe pasar de la información, en la que se ha centrado hasta ahora, a la acción".

La propuesta parte de la experiencia de la que será la primera comunidad energética en Gijón, Asoleyar, que pronto empezará a generar energía limpia.

"Si algo hemos de aprender del proyecto del poblado de Santa Bárbara es que sin apoyo de las administraciones públicas es muy complicado que iniciativas así, que no estén en manos de las multinacionales energéticas, echen a andar, tanto por la complejidad técnica como, sobre todo, por la inversión inicial que suponen", explicó Suárez Llana.