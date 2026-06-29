IU propone lanzaderas al HUCA y a campus universitarios en el futuro mapa de autobús urbano de Oviedo

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, junto a los concejales Cristina Pontón y Alejandro Suárez. - EUROPA PRESS
OVIEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha presentado este lunes los resultados preliminares de una encuesta que están realizando entre los ovetenses para conocer su opinión acerca de la actual distribución de líneas de autobús urbano y sus frecuencias. Tras analizar las respuestas de los ciudadanos, IU apuesta por un transporte público que fomente las conexiones en red, con lanzaderas y más frecuencias, en lugar del modelo actual de "ciudad radial".
El portavoz Gaspar Llamazares ha presentando las conclusiones en una rueda de prensa en la que ha defendido un cambio en el modelo de movilidad colectiva de la ciudad, asegurando que el sistema debe adaptarse a las nuevas necesidades urbanas. Así, ha abogado por un mapa que comunique mejor las zonas de "dinamismo ciudadano" que van "más allá" de las tradicionales de centro y periferia. Se refiere el portavoz al acceso al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), los campus universitarios o los polígonos con actividad laboral a través de autobuses lanzadera que no tengan que pasar necesariamente por el centro de la ciudad.
Llamazares ha explicado que los ciudadanos que han participado --unos 200-- valoran "muy positivamente" que se les consulte acerca de este asunto, por lo que ha instado al Equipo de Gobierno a que cuente con la ciudadanía antes de establecer cualquier modificación. El portavoz de IU ha explicado que el Ejecutivo local prevé presentar un nuevo mapa de autobús urbano entre julio y agosto.
IU continuará con esta encuesta abierta hasta mediados de julio. Hasta ahora han repartido 1.800 folletos para participar, y tienen pendiente visitar los barrios de La Florida, Vallobín y el entorno de Parque Principado, además de alguna zona rural.