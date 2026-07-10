IU propone una ley exprés para expropiar los talleres de Barros y acelerar la llegada de Indra a Langreo

La secretaria de Organización de IU Asturias, María Miranda, y el concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Empleo, Promoción Económica y Comercio de Langreo, José Antonio Cases, durante la rueda de prensa de este viernes en la sede de IU Asturias. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización de IU Asturias, María José Miranda, y el concejal de Urbanismo y Empleo de Langreo, José Antonio Cases, han presentado este viernes una proposición de ley que declare de "utilidad pública e interés social" el taller de Barros. El objetivo, según han expuesto, es proceder a su adquisición forzosa o expropiación para poner las naves, propiedad de Duro Felguera, de forma "inmediata" a disposición de la tecnológica Indra, ante la "cascada de noticias" que "hacen temer" que la inversión planificada para Langreo se reduzca, se diluya o acabe derivándose a otras comunidades como Galicia.

En una rueda de prensa celebrada en Oviedo, han explicado que esta ley autonómica tiene como referencia jurídica la que se articuló en los años 90 para facilitar la instalación de la multinacional DuPont en Asturias. La formación pretende que la iniciativa se tramite por la vía de urgencia y lectura única en la Junta General, lo que permitiría su aprobación definitiva en un Pleno extraordinario antes del próximo 31 de julio si cuenta con el respaldo unánime del resto de grupos parlamentarios.

La secretaria de Organización de IU Asturias ha justificado la urgencia de la iniciativa parlamentaria frente a la "parálisis" actual y el "barullo de mil demonios" generado en torno al proyecto. "Asturias y Langreo no se pueden permitir que una empresa como Indra no se instale en nuestra comunidad autónoma", ha aseverado Miranda, quien ha aclarado que, aunque su formación ha sido hasta ahora "prudente y cautelosa" respetando los tiempos de la Oficina Económica del Principado, "ha llegado el momento de tomar la iniciativa".

Miranda ha querido marcar una línea "muy nítida" entre la "política armamentística y la política de defensa". "Defendemos una política de defensa de los valores democráticos y una autonomía estratégica de la defensa que se aleje de las posiciones otanistas que están llevando a cabo", ha explicado. En este sentido, ha destacado que la implantación de Indra en Langreo, sumada a la actividad de Santa Bárbara Systems en Trubia (Oviedo), situaría a Asturias en el "foco estratégico" del sector. "Tendríamos un polo de defensa e innovación donde el inicio y el fin del ciclo de ese material terminaría en un rango de apenas 40 kilómetros", ha subrayado.

COMPATIBILIDAD CON DURO FELGUERA

Por su parte, el concejal langreano José Antonio Cases ha contextualizado la legitimidad del municipio para "alzar la voz" recordando que "Langreo ha perdido en cuatro décadas el 80% de su empleo industrial y el 40% de su población debido a las sucesivas reconversiones siderúrgica, minera y energética".

Cases ha mostrado su preocupación por "las informaciones que apuntan a proyectos alternativos de Indra en As Pontes (Galicia) o una posible rebaja en las expectativas de la inversión en Barros". "Necesitamos echar toda la leña al fuego. Indra ha manifestado públicamente que necesita con urgencia espacios para fabricar vehículos blindados de los que es adjudicataria por el Ministerio de Defensa. Barros es hoy por hoy, por sus naves y maquinaria pesada, el único activo en toda Asturias que reúne estas condiciones de forma inmediata", ha defendido.

Respecto a la situación de las naves, propiedad de Duro Felguera, el concejal ha remarcado que la propuesta es "plenamente compatible con su plan de reestructuración". "No va contra los intereses de Duro Felguera. Esas naves llevan más de 15 años sin actividad y su plan contempla la monetización de estos activos no estratégicos. Lo que hacemos es acelerar esa venta mediante un procedimiento legal, con todas las garantías jurídicas y la fijación de un justiprecio si no hay acuerdo previo", ha detallado, mencionando la vigencia de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954.

BÚSQUEDA DEL VISTO BUENO DE INDRA

A preguntas de los periodistas, los representantes de IU han admitido que el texto de la ley no ha sido pactado previamente con Indra, si bien el Ayuntamiento ya ha trasladado a la compañía su disposición a buscar soluciones. Han avanzado que remitirán formalmente la proposición de ley al presidente de la multinacional ya que "sin el visto bueno de la parte más importante de este causa no se podría presentar".

Finalmente, Miranda ha apelado al Gobierno del Principado y al resto del arco parlamentario para que apoyen la tramitación exprés de la ley en julio. "Es una instalación estratégica. La política industrial de Asturias necesita un impulso contundente y un giro que evite las dificultades históricas de las Cuencas", ha concluido.