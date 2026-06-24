IU propone un protocolo municipal de emergencia ante olas de calor y refuerzo de medidas de adaptación

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha presentado este miércoles una batería de propuestas para reforzar la respuesta del Ayuntamiento ante las olas de calor, con el objetivo de proteger la salud de la población y adaptar la ciudad al cambio climático.

Entre las medidas planteadas, la formación propone la puesta en marcha de un protocolo municipal de emergencia frente a episodios de altas temperaturas que incluya acciones de prevención y una actuación coordinada de los servicios públicos.

Asimismo, plantea un seguimiento específico de las personas mayores, especialmente de aquellas con patologías asociadas que incrementan el riesgo durante estos episodios, mediante el refuerzo de los servicios sociales y la coordinación con el sistema sanitario.

El eedil también aboga por la mejora de las zonas verdes y la ventilación en espacios municipales como escuelas y centros sociales, así como por la ampliación del horario de apertura de las piscinas durante las olas de calor.

En el ámbito laboral, Llamazares propone reforzar la protección de los trabajadores expuestos a altas temperaturas, especialmente en exteriores o en tareas con maquinaria, mediante la implantación de protocolos claros de prevención de riesgos laborales. Igualmente, defiende la creación de refugios climáticos en zonas verdes con arbolado que garantice sombra y la instalación de fuentes de agua potable para asegurar la hidratación.

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo ha advertido de que "las olas de calor ya no son episodios excepcionales, sino una realidad cada vez más frecuente y peligrosa", por lo que ha instado al Ayuntamiento a "anticiparse con una planificación seria" que incluya refugios climáticos, protección laboral y atención reforzada a los colectivos más vulnerables.