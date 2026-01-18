IU recibe "bien" la oferta de Somos Asturies para impulsar una candidatura unitaria de la izquierda en 2027

Archivo - El coordinador de IU en Asturias, Ovidio Zapico, en una imagen de archivo. - IU ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Asturias ha asegurado que ha recibido "bien" el ofrecimiento de Somos Asturies de impulsar una candidatura unitaria de la izquierda "alternativa" en el Principado de cara a las elecciones autonómicas de 2027.

Según fuentes de la coalición consultadas por Europa Press, los órganos de IU y de Convocatoria por Asturies se reunirán para analizar la propuesta lanzada por la portavoz de Somos Asturies y diputada del Grupo Mixto en la Junta General, Covadonga Tomé, quien anunció que ya había iniciado conversaciones con IU, Podemos, Sumar, Izquierda Asturiana, Aína y Equo.

La propuesta, señala IU, requiere que los integrantes de la formación la conozcan y puedan debatir cómo se podría llegar a una candidatura unitaria.

Somos Asturies ofrece un "programa común de mínimos" en el que quede patente que son "muchísimas más" las cosas que unen a las organizaciones de la izquierda alternativa asturiana que las diferencias.

Este programa está basado en políticas "centradas en las personas" en materia de vivienda, servicios públicos, igualdad y feminismo; sostenibilidad y políticas verdes; y "decidir desde lo local", defendiendo la soberanía alimentaria y energética o la gestión propia de los recursos naturales.