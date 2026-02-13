IU reclama una actuación urgente en el muro de acceso a Santa Eulalia de Manzaneda

OVIEDO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

IU-Convocatoria por Oviedo ha exigido este viernes al Ayuntamiento una actuación "urgente" ante el "grave estado" del muro que sostiene la carretera de acceso al núcleo rural de Santa Eulalia de Manzaneda, que presenta "importantes grietas" y se encuentra "completamente rajado", según las quejas reiteradas de los vecinos trasladadas a la formación. La vía, subrayan, es fundamental porque da acceso tanto a este pueblo como al núcleo colindante y discurre junto al apeadero de Renfe, lo que, a su juicio, agrava el riesgo en caso de derrumbe.

Durante una visita a la zona, residentes como José Fanjul y Domingo Palicio han expresado su preocupación por la "inacción" municipal y han advertido de que llevan "mucho tiempo reclamando" una intervención sin respuesta efectiva, reclamando "simplemente" que se garantice la seguridad de los vecinos y de quienes utilizan diariamente la carretera.

En el encuentro han participado el portavoz municipal de IU, Gaspar Llamazares, y la concejala Cristina Pontón, que han reiterado su apoyo a las demandas vecinales.

Llamazares ha recordado que su grupo lleva tiempo preguntando por esta situación en las comisiones municipales y que el Ayuntamiento se había comprometido a inspeccionar el problema "sin que finalmente lo hiciera". Por ello, ha exigido una "inspección inmediata" para evitar "la crónica de un derrumbe anunciado", advirtiendo de que el estado del muro supone "un peligro evidente" para la circulación y para el entorno del apeadero ferroviario.

IU-Convocatoria por Oviedo insiste en que las instituciones "están para solucionar los problemas de la ciudadanía" y reclama a la Concejalía de Urbanismo e Infraestructuras que actúe "con urgencia" para garantizar la seguridad en la zona rural del municipio.