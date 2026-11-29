Archivo - El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Convocatoria por Oviedo-IU ha reclamado este domingo al equipo de gobierno local soluciones inmediatas, mayor inversión y refuerzo de personal para atender los problemas sociales y de convivencia que padecen los vecinos de San Lázaro-Otero, así como una respuesta pública integral en torno al recurso de atención a personas sin hogar de Cano Mata.

El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez, ha criticado que el Gobierno municipal priorice otros asuntos, como el encendido navideño, mientras relega a los barrios populares y ha advertido de que las reivindicaciones vecinales y los compromisos de las administraciones no se han traducido en respuestas suficientes.

Según ha señalado el edil, el problema del barrio no radica en la existencia de un recurso de atención a personas sin hogar, sino en su falta de medios, inversión y personal para atender tanto a las personas usuarias como a quienes residen en la zona, por lo que ha instado al Consistorio a defender a los vecinos ante una Consejería de Derechos Sociales que, a su juicio, carece de un plan serio y de recursos.

Asimismo, Suárez ha cuestionado el trato desigual entre zonas de la ciudad al afirmar que, si esta situación se produjera en la calle Uría o en Gil de Jaz, el alcalde y el Partido Popular encabezarían las reivindicaciones para exigir respuestas, y ha rechazado aceptar una "ciudad escaparate" en la que el lugar de residencia determine la atención institucional.

Por último, el representante de IU ha llamado a llevar la movilización vecinal al centro de la agenda política municipal al considerar que el barrio "no aguanta más" y ha defendido que todo Oviedo, especialmente los barrios populares y de clase trabajadora, debe recibir los mismos servicios y atención por parte de las instituciones públicas.