IU recurre el acuerdo de externalización del agua y solicita su suspensión

OVIEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Siero ha presentado un recurso potestativo de reposición contra el acuerdo plenario aprobado en diciembre que inicia la externalización del servicio público de abastecimiento de agua y alcantarillado en el concejo, solicitando su anulación y la suspensión inmediata de su ejecución.

Según ha explicado la formación este miércoles, el recurso, registrado el pasado 22 de enero y firmado por la portavoz municipal de IU, Tere Álvarez, "se fundamenta en la existencia de defectos relevantes de procedimiento, una motivación insuficiente del acuerdo y la falta de una justificación técnica y jurídica rigurosa del modelo de gestión elegido para un servicio público esencial".

"La decisión adoptada por el gobierno municipal no acredita de forma objetiva que la gestión indirecta mediante concesión sea la opción más eficiente y sostenible, tal y como exige la legislación de régimen local", ha señalado Álvarez.

Desde Izquierda Unida han señalado que la memoria utilizada para justificar el cambio de modelo "no compara escenarios equivalentes, se apoya en supuestos teóricos no contrastados y no analiza de manera suficiente alternativas de gestión pública reforzada, pese a que el Ayuntamiento dispone de capacidad económica y organizativa para acometer las inversiones necesarias desde lo público".

"No se puede justificar una decisión de este calado apoyándose en modelos teóricos que no se corresponden con la realidad del servicio ni valoran adecuadamente otras opciones de gestión pública que permitirían mantener el control democrático directo", ha afirmado la portavoz municipal.

El recurso presentado cuestiona, entre otros asuntos, "la omisión de trámites legalmente exigibles, la insuficiente motivación del acuerdo, la ausencia de una evaluación completa del interés general y la falta de garantías efectivas de control público sobre un servicio esencial".