IU reitera su rechazo a la implantación de universidades privadas y a su interferencia en la pública

OVIEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha reiterado este jueves su rechazo a la implantación de universidades privadas en la ciudad y ha expresado su "honda preocupación" por el desembarco de empresas de educación superior privada, tras conocerse nuevos detalles sobre la llegada de la Universidad Alfonso X el Sabio a Oviedo.

El grupo municipal cuestiona el discurso del gobierno local, que defiende que este proyecto dinamizará el barrio y la ciudad sin mermar recursos para la universidad pública, y advierte de que esas afirmaciones, basadas en la colaboración público-privada, "están aún por demostrar".

IU-Convocatoria critica especialmente el convenio suscrito con el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) al considerarlo de aportación económica "irrisoria" y alerta de que incidirá negativamente en la planificación de las prácticas clínicas de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo, ya muy ajustadas en posibilidades y recursos.

Según la formación, esta situación obligará a médicos y profesionales del sistema sanitario público a atender también a estudiantes de universidades privadas, lo que, a su juicio, comprometerá su labor asistencial y deteriorará la calidad de la formación de los alumnos de la universidad pública, rompiendo el "relato oficial" de convivencia armónica entre lo público y lo privado.

IU-Convocatoria reitera así su oposición a la implantación y a la interferencia de empresas privadas de educación superior en ámbitos "estratégicos" como la sanidad y la formación universitaria, y acusa al modelo de universidad privada de anteponer "los intereses del mundo del dinero" frente a un sistema público que, en Asturias, consideran que ha demostrado ser motor de desarrollo, conocimiento, progreso y cohesión social.

Llamazares ha advertido de que le preocupa "seriamente" que, bajo el pretexto de la dinamización urbana y la colaboración público-privada, se esté abriendo la puerta a una "interferencia directa" de universidades privadas en la planificación de las prácticas médicas y de salud, y ha subrayado que la universidad y la sanidad públicas "no pueden convertirse en soporte logístico barato de negocios educativos privados".