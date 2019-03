IU reprocha a Podemos que no haya querido negociar la renovación de la Sindicatura

Publicado 25/03/2019 13:55:22 CET

La Junta amplia al plazo para presentar propuestas y la formación morada pide responsabilidades a Adrián Barbón (PSOE)

La portavoz de IU en la Junta de Portavoces del Principado de Asturias (JGPA), Concha Masa, ha defendido este lunes el pacto al que ha llegado su formación con PSOE y PP para la renovación de la Sindicatura de Cuentas, el órgano fiscalizador asturiano. Además, ha reprochado a Podemos que no haya querido pactar esa renovación.

"Podemos no ha entendido o no ha asumido la cultura de los acuerdos en la vida parlamentaria y no ha querido negociar, y ha preferido presentar su propia candidatura de manera chapucera y sin cumplir los requisitos", ha comentado Masa en declaraciones a los periodistas tras la Junta de Portavoces, culpando a la formación morada de haber propiciado una situación "bastante incómoda".

PSOE, PP e IU reúnen los votos necesarios para aprobar la lista de los tres nuevos síndicos que han aprobado, cuestión que irá este viernes en el orden del día, en el último pleno de la legislatura. Se trata del actual jefe de Gabinete Técnico de la Sindicatura, Roberto Fernández Llera (a propuesta del PSOE), el concejal ovetense del 'popular' Eduardo Rodríguez (PP) y el director de Fiscalización de la Sindicatura, Manuel Fueyo (a propuesta de IU).

Desde Podemos anunciaron su propia candidatura, pero la Mesa entendió que no se reunían todos los requisitos. El portavoz de la formación morada, disconforme con esa decisión, habló incluso el sábado de la posibilidad de acudir a los tribunales.

Este asunto fue objeto de un amplio debate en la Junta de Portavoces. Finalmente, se ha acordado prolongar el plazo para presentar candidaturas hasta el jueves, en forma de subsanación de errores.

La diputada de Podemos y candidata a la Presidencia del Principado, Lorena Gil, se ha mostrado muy crítica con el pacto entre PP, PSOE e IU. Gil considera que lo correcto sería plantear listas abiertas y no cerradas para elegir a los síndicos.

"En este proceso se está produciendo una reedición de pacto de régimen entre PP, PSOE e IU, que se ponen de acuerdo de nuevo para defender un modelo de Sindicatura que no han detectado ni uno solo de los casos de corrupción que se han producido en Asturias", ha señalado. En este punto se ha dirigido públicamente al candidato del PSOE a la Presidencia, Adrián Barbón. "No sorprende muchísimo por su parte, porque parecía que venía a traer un cambio y, sin embargo, se está reeditando el pacto de régimen", ha dicho.

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, como portavoz del grupo parlamentario, se encargó de atender a los medios de comunicación tras la reunión.

No obstante, no ha querido hacer comentario alguno en relación a la candidata designada por Génova a la presidencia del Principado, Teresa Mallada. "He finalizado la comparecencia, muchas gracias", se limitó a decir Fernández, dándose la vuelta cuando escuchó el apellido de la candidata.