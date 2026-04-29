IU tacha de "precedente preocupante" la posible sanción a casetas de San Mateo por difusión de contenido político

Archivo - Clientes en una caseta de San Mateo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha manifestado este miércoles su "preocupación" ante las posibles sanciones que el Ayuntamiento prevé imponer a diversas casetas del espacio festivo de San Mateo por la proyección de contenidos de carácter político.

A través de una nota de prensa, la formación considera que la respuesta del Consistorio ante estos hechos abre un "precedente preocupante" al abordar de forma sancionadora expresiones políticas en el ámbito festivo. En este sentido, IU-Convocatoria ha planteado la necesidad de revisar el enfoque aplicado para evitar que la gestión administrativa suponga una "limitación indirecta del debate político o de la libertad de expresión" en el espacio público.

El grupo municipal ha recordado sus posiciones previas en defensa de la libertad de expresión en las instituciones, citando como ejemplo la exhibición de la bandera de Palestina en el balcón del Ayuntamiento por parte de su propio grupo. Asimismo, han enmarcado este episodio en sus críticas habituales al actual modelo de las fiestas de San Mateo, con cuya gestión y diseño han manifestado su desacuerdo en reiteradas ocasiones.

Por último, IU-Convocatoria por Oviedo ha subrayado que los espacios festivos deben ser ámbitos de "convivencia y expresiones culturales diversas". Para la formación, las discrepancias políticas deben poder canalizarse sin recurrir exclusivamente a medidas sancionadoras que, a su juicio, "tensionan y polarizan" un momento destacado para la ciudad como son las fiestas locales.