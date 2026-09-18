IU traslada a Peláez que está dispuesta a negociar "ajustes fiscales selectivos" pero no apoyará una bajada fiscal

Archivo - La portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de IU en Asturias, Delia Losa, ha trasladado este viernes en la Junta al consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, que su formación está dispuesta a negociar con el PSOE ajustes fiscales "selectivos", pero ha advertido de que no apoyará una "competencia fiscal a la baja, rebajas generalizadas ni medidas que beneficien principalmente a las rentas altas o a los grandes patrimonios".

"Queremos seguir acordando, como hemos hecho hasta ahora con el PSOE, una política fiscal de izquierdas hasta el final de la legislatura", ha afirmado Losa, quien ha asegurado que existe "base común y precedentes que funcionan".

Ha añadido que para su grupo el orden importa. "Primero, garantizar y mejorar los servicios públicos. Después, estudiar medidas fiscales justificadas y socialmente selectivas", ha manifestado.

Losa se ha referido así a las discrepancias surgidas durante este verano en el seno del Gobierno asturiano a raíz de la posibilidad de ampliar deducciones y revisar los umbrales de renta para evitar que la inflación o las subidas nominales de los salarios dejen fuera de determinados beneficios fiscales a hogares que continúan siendo de renta media.

La portavoz de IU ha considerado que esta cuestión "puede estudiarse", pero ha defendido que cualquier propuesta debe estar acompañada de cifras, distribución por niveles de renta, coste recaudatorio y una evaluación de sus efectos.

"Corregir un salto injusto no equivale necesariamente a emprender una rebaja fiscal general", ha señalado Losa, que ha situado como prioridad el mantenimiento y la mejora de los servicios públicos.

En este sentido, ha advertido de que, mientras persistan dificultades en ámbitos como la dependencia, la atención primaria, las listas de espera, la universidad pública o los servicios sociales, IU no puede asumir que la reducción de ingresos públicos sea "un fin en sí mismo".

Losa ha defendido que la devolución de dinero a los contribuyentes debe ponerse en relación con las necesidades de los servicios públicos y ha citado como ejemplos la falta de plazas de dependencia, las demoras en las consultas sanitarias o la necesidad de financiación de la universidad pública.

Frente a las rebajas generalizadas, la portavoz de IU ha planteado negociar medidas selectivas como la actualización de umbrales de renta cuando exista un efecto real de la inflación, la mejora de deducciones vinculadas a gastos esenciales y medidas de apoyo a jóvenes, familias y personas con discapacidad.

También ha mencionado posibles medidas relacionadas con la vivienda y con los concejos en riesgo demográfico, aunque ha condicionado cualquier acuerdo a la existencia de una memoria económica, criterios de progresividad, límites de renta, una evaluación posterior y su compatibilidad con la financiación de las políticas públicas.

POSICIÓN DE TOMÉ

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, también ha dejado claro "si el gobierno va a tratar de incluir la reforma fiscal en la ley de presupuestos, no lo van a dejar pasar". "Una rebaja fiscal con fines electoralistas, supone menos dinero para educación, sanidad, o cuidados.

Covadonga Tomé ha dicho que "el anuncio de la reducción de impuestos no responde a ninguna línea estratégica de este Gobierno, ni atiende a las necesidades reales de quienes más necesitan los servicios públicos: es simplemente una medida electoralista copiada de las que lanza la derecha cada vez que hay elecciones en el horizonte".

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, por su parte ha incidido en que la idea de su Gobierno de Unidad Progresista es "mejorar, si se puede, la justicia tributaria mejorando la progresividad".

"En esa reforma del IRPF que aprobamos el año pasado, mejoramos la tributación para el 80% de las rentas, a la vez que subíamos un 0,5% a las rentas de más de 175.000 euros. Y en ese sentido, las propuestas de este Gobierno de Unidad Progresista en materia fiscal irán absolutamente alineadas con ese objetivo, con mejorar la justicia tributaria, con el objetivo fundamental de reforzar y ensanchar el estado del bienestar y también, que desde el presupuesto público se pueda impulsar la inversión productiva como hemos estado haciendo en los últimos años", ha indicado.

Ha compartido con Campomanes y Tomé que las bajadas generalizadas de impuestos, que además benefician más a las rentas más altas y no benefician a la mayoría social y son esas líneas programáticas las que siempre ha desarrollado su Gobierno.