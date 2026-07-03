La IV Conferencia Iberoamericana Ministerial aprueba la Carta de Cuidados y Apoyos en Avilés

IV Conferencia Iberoamericana Ministerial de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo, celebrada este viernes en Avilés. - JUAN VEGA

OVIEDO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ministros y altas autoridades de los países de la región iberoamericana han aprobado este viernes en Avilés la Carta Iberoamericana de Cuidados y Apoyos durante la IV Conferencia Iberoamericana Ministerial de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo.

El encuentro, que se enmarca en las actividades previas a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en noviembre en Madrid, ha servido para establecer un marco de referencia común basado en los derechos humanos, la igualdad de género, la inclusión, la autonomía y la corresponsabilidad.

La reunión ha estado presidida por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, y la secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño Barón. El objetivo principal de la cita ha sido abordar de forma transversal el sistema de cuidados para robustecer la protección social de las personas cuidadoras y de quienes reciben la atención.

En el transcurso de las sesiones, se ha aprobado el documento regulador que reconoce el cuidado como un derecho, una necesidad, un trabajo y un bien público esencial. A este respecto, el ministro Pablo Bustinduy ha manifestado que la carta "establece un punto de partida de la que va a ser una larga senda de colaboración y cooperación internacional en materia de cuidados" codificando principios fundamentales como la universalidad.

Por su parte, la ministra Elma Saiz ha propuesto una "hoja de ruta" orientada a impulsar la coordinación entre los sistemas de Seguridad Social de Europa e Iberoamérica con la intención de que la movilidad laboral se traduzca en una mayor protección y no suponga una "pérdida de derechos" para los trabajadores. Asimismo, Andrés Allamand ha remarcado que los cuidados representan "uno de los grandes desafíos" de la región que atraviesa de manera transversal el desarrollo social.

El texto definitivo ofrece una guía estratégica para orientar el diseño, fortalecimiento y evaluación de políticas públicas ante las transformaciones demográficas, sociales y económicas del entorno iberoamericano. De igual modo, fomenta la redistribución de responsabilidades entre las administraciones públicas, las familias, la comunidad, el sector privado y la sociedad civil para avanzar hacia "una mayor corresponsabilidad social y dignificar el trabajo de este sector profundamente feminizado".